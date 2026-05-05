КАМАЗ увеличил выпуск военных автомобилей до 3,8 тыс. в год

Производство специальных военных автомобилей на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах увеличилось до 3,8 тысячи единиц в год. Ранее предприятие выпускало около 70 таких машин. Об этом генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, передает «ТАСС».

По словам Когогина, рост производства стал результатом интенсивной работы предприятия за короткий срок. Он отметил, что раньше завод выпускал около 70 военных автомобилей в год, а сейчас объем достиг 3 800 единиц. За это время компания разработала более 20 моделей техники, которые отличаются по назначению и характеристикам.

Глава компании также сообщил, что КАМАЗ ведет собственную разработку бронетранспортера, так как существующие образцы устарели. В 2026 году планируется завершить создание машины и приступить к ее испытаниям. В 2027 году предприятие рассчитывает выпустить опытно-промышленную партию новой техники.