КАМАЗ увеличил чистую прибыль за 9 месяцев в 1,5 раза – до 3,3 млрд рублей

Производитель грузовых автомобилей «КАМАЗ» в январе-сентябре получил 3,3 млрд рублей чистой прибыли, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Выручка компании выросла за 9 месяцев на 32% – до 169,1 млрд рублей, прибыль до налогообложения – в 3,8 раза, до 4,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре 2021 года КАМАЗ произвел почти 40 тыс. автомобилей — на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.