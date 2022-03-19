«КАМАЗ» проиграл лидеру ФНЛ «Оренбургу»

В очередном матче первенства ФНЛ в Самаре челнинский «КАМАЗ» со счетом 0:2 лидеру турнира «Оренбургу». Это второе подряд поражение автозаводцев в весенней части первенства. По ряду причин, «Оренбург» не смог принять автозаводцев на своем поле, поэтому игра прошла в Самаре.

В первом тайме гости стартовали так активно, что едва не забили. Не без труда оренбуржцы сумели игру выровнять. И в середине тайма после навеса ганский нападающий хозяев Джоэль Фамийе ударом головой в упор послал мяч в ворота гостей, 1:0.

Столь же активно прошел и второй тайм. И преимущество хозяев было заметным. Несколько раз голкипер гостей Алексей Мамин спас челнинцев от верного гола. Но на 84-й минуте не сумел помешать Фамийе оформить дубль на добивании, 2:0. Справедливости ради, следует сказать, что при счете 1:0 арбитры не назначили явный пенальти в ворота «Оренбурга».



В следующем туре 26 марта челнинцы примут дома столичный «Акрон».

ФК «Оренбург» (Оренбург) - «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 2:0 (1:0)



Голы забил: Фамийе (33, 84). Предупреждены: Сиваков, Титков, Гошев, Васильев, Гойкович — Игнатенко, Замалиев, Садыков. На 93-й минуте за второе предупреждение удален Замалиев.

«КАМАЗ»: Мамин, Потапов, Аюкин (Смирнов, 81), Куликов, Замалиев, Пальцев (Бадрутдинов, 65), Янушковский (Акоста, 65), Воронин (Кашаев, 81), Игнатенко (Казимир, 71), Свежов, Садыков.