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Руc Тат
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Экономика 24 июля 2023 11:19

КАМАЗ ушел в корпоративный отпуск на две недели

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Компания «КАМАЗ» приостановила основное производство на период корпоративного отпуска — до 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Практика корпоративного оплачиваемого отпуска применяется на КАМАЗе несколько лет — «в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха персонала».

В штатном режиме продолжает работать часть персонала, занятая реализацией продукции, проведением годовой инвентаризации, составлением различной отчетности, а также сотрудники, в обязанности которых входит расчет и начисление заработной платы, осуществление приема и увольнения, обработка срочной распорядительной документации, согласование договоров, жизнеобеспечение зданий и сооружений, ремонт оборудования. Этим работникам отпуск будет предоставляться в течение года в соответствии с утвержденным графиком.

#камаз
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