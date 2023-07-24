Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
КАМАЗ ушел в корпоративный отпуск на две недели
Компания «КАМАЗ» приостановила основное производство на период корпоративного отпуска — до 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Практика корпоративного оплачиваемого отпуска применяется на КАМАЗе несколько лет — «в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха персонала».
В штатном режиме продолжает работать часть персонала, занятая реализацией продукции, проведением годовой инвентаризации, составлением различной отчетности, а также сотрудники, в обязанности которых входит расчет и начисление заработной платы, осуществление приема и увольнения, обработка срочной распорядительной документации, согласование договоров, жизнеобеспечение зданий и сооружений, ремонт оборудования. Этим работникам отпуск будет предоставляться в течение года в соответствии с утвержденным графиком.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»