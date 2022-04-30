«КАМАЗ» сыграл вничью в Сибири

В очередном туре первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» в Красноярске сыграл вничью с местным «Енисеем» — 0:0.

Игра в Красноярске не изобиловала голевыми моментами. Команды больше разрушали, чем созидали, отсюда и жесткая борьба по всей площадке. И, как следствие, масса желтых карточек. Легионер хозяев Херман Феррейра и вовсе был удален с поля за второе предупреждение.

Так сибиряки почти за полчаса до конца встречи остались в меньшинстве. Но автозаводцы столь удобным шансом отличиться не воспользовались. Впрочем, за полтора часа забить никому не удалось. Нули на табло стали логичным итогом не самой интересной игры.

В следующем туре 7 мая челнинцы примут на своем поле краснодарскую «Кубань».

«Енисей» (Красноярск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:0 (0:0).

Предупреждены: Кичин, Бевеев, Феррейра, Раздорских, Саная — Аюкин, Калугин, Бадртдинов, Лопатин. За вторую желтую карточку на 62-й минуте удален Феррейра.

«КАМАЗ»: Мамин, Пальцев, Куликов, Аюкин, Смирнов, Бадртдинов, Кириллов (Свежов, 65), Замалиев, Калугин (Казимир, 75), Воронин (Игнатенко, 75), Янушковский (Лопатин, 70).