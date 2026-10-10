«КАМАЗ» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском»

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«КАМАЗ» из Набережных Челнов сыграл вничью с «СКА-Хабаровском» в матче 13-го тура Лиги Pari. Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счетом 3:3. Главным арбитром матча был Антон Анопа из Благовещенска, сообщает «Чемпионат».

Хозяева открыли счет на 25-й минуте: нападающий Аршак Корян реализовал пенальти. Спустя четыре минуты форвард Максим Максимов увеличил преимущество хабаровчан до двух мячей.

В добавленное к первому тайму время, на 45+3-й минуте, полузащитник «КАМАЗа» Виталий Семенов отыграл один гол. На 61-й минуте хавбек гостей Роман Акбашев сравнял счет. На 70-й минуте Максим Лайкин реализовал пенальти и вывел челнинскую команду вперед.

Однако удержать преимущество «КАМАЗу» не удалось. На 89-й минуте нападающий «СКА-Хабаровска» Степан Глотов забил третий гол хозяев и установил окончательный счет – 3:3.

В следующем туре «КАМАЗ» 17 октября сыграет с «Нефтехимиком», а «СКА-Хабаровск» 18 октября встретится с ульяновской «Волгой».

После 13 туров Первой лиги «КАМАЗ» набрал 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» с семью очками находится на последней, 18-й строчке.