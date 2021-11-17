«КАМАЗ» сыграл вничью с «Волгарем»

В последнем в этом году домашнем матче первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» поделил очки с астраханским «Волгарем», 0:0.

Заканчивать календарный год дома автозаводцы хотели, понятно, победой на глазах родной публики. Но у астраханцев были свои задачи.

В первом тайме трудно было отдать предпочтение какой-либо из команд. Постепенно волжане стали овладевать территориальным преимуществом, подбираясь к воротам «КАМАЗа». Челнинцы же поначалу смотрелись чересчур миролюбиво. В середине тайма хозяевам просто повезло, когда мяч попал в перекладину их ворот.

И во второй половине встречи «Волгарь» атаковал чаще и опаснее. «КАМАЗ» предпочитал искать свои шансы в контратаках. Но опасных моментов стало меньше, соперники заметно устали. В итоге нулевая ничья оказалась одинаково желанной для обеих команд.

После 23 матчей в активе челнинцев теперь 29 очков и 12-е место. В следующем туре 21 ноября в Липецке «КАМАЗ» встретится с местным «Металлургом».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:0 (0:0).

Предупреждены: Морозов, Мусаев, Куликов, Абазов, Свежов, Калугин — Лесников, Ращеня, Юсупов, Симонян, Бутенко.

«КАМАЗ»: Баклов, Морозов, Куликов, Хомуха, Бевеев (Осмнов, 81), Абазов (Янушковский, 80), Свежов, Гаглоев (Магомадов, 81), Воронин, Кириллов (Калугин, 76), Мусаев.