«КАМАЗ» сыграл вничью с «Челябинском»

Набережно-челнинский «КАМАЗ» сыграл вничью (3:3) в гостях с «Челябинском» в рамках 19-го тура Первой лиги по футболу.

В составе гостей забитыми мячами отметились Тимофей Калистратов и дважды Давид Хубаев. У хозяев отличились Гаррик Левин, Матвей Урванцев и Тимур Жамалетдинов.

После 19 игр «КАМАЗ» находится на 5 месте с 30 очками в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» идет следом на 6 строчке (29 очков).

Следйющий матч в Первой лиге челнинские футболисты проведут дома против «СКА-Хабаровск» 23 ноября.