«КАМАЗ» сыграл вничью с «Кубанью» в матче ФНЛ

В очередном матче первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» и краснодарская «Кубань» сыграли вничью со счетом 0:0 в Набережных Челнах.



В первом тайме до голевых моментов так и не дошло. И после перерыва рисунок игры сильно не поменялся. Соперники старались угрожать чужим воротам, но обилие технического брака не дало дать результат.



«КАМАЗ» третий матч играет со счетом 0:0. В следующем туре 11 мая челнинцы сыграют пропущенный матч в Воронеже с «Факелом».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) - «Кубань» (Краснодар) — 0:0 (0:0).

«КАМАЗ»: Мамин, Куликов, Смирнов, Аюкин, Бадртдинов (Игнатенко, 82), Кириллов (Казимир, 70), Янушковский (Акоста, 70), Калугин (Свежов, 60), Воронин (Садыков, 82), Замалиев, Пальцев.



