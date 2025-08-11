«КАМАЗ» сыграет с «Факелом» в четвертом туре Первой лиги

Фото: социальные сети ФК "КАМАЗ"

Сегодня «КАМАЗ» у себя дома примет «Факел» в матче четвертого тура Первой лиги. Встреча начнется в 20:00 по мск.

В первом туре команда Ильдара Ахметзянова сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (1:1). В минувшем матче челнинцы обыграли «Волгу Ульяновск» (2:1). В данный момент «автозаводцы» находятся на пятом месте в таблице лиги с семью очками.

«Огнеопасные» же победили во всех трех турах и идут на втором месте в таблице ФНЛ с девятью очками. В первом туре «Факел» обыграл костромской «Спартак», а во втором – «Уфу» (по 1:0).

Отметим, что «Факел» вернулся в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ. Ранее воронежцы выступали в ФНЛ с сезона 2015/16 по 2021/22. Последний раз в официальном матче «КАМАЗ» играл с «Факелом» 11 мая 2022 года в рамках Первой лиги – тогда победу одержали воронежцы со счетом 1:0. Челнинцы последний раз одерживали победу над «огнеопасными» 29 августа 2021 года со счетом 2:1 в рамках ФНЛ.