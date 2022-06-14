«КАМАЗ» сыграет на летних сборах контрольные матчи против «Рубина» и «Нефтехимика»

«КАМАЗ» показал планы команды на летний подготовительный период к новому сезону Футбольной национальной лиги. Об этом сообщает пресс-служба челнинского клуба.

Так, первые сборы команды пройдут с 12 по 24 июня в Набережных Челнах, в ходе которых татарстанский коллектив сыграет три контрольные встречи: 17 июня с нижнекамским «Нефтехимиком», 20 июня с ульяновской «Волгой» и 24 июня с казанским «Рубином».

Кроме того, стало известно, что из аренд вернулись полузащитники Данис Зубаиров Николай Ермолаев и Владислав Васильев, а также защитник Динар Шайхутдинов. Футболисты уже присоединилиь к команде и приступили к тренировкам.

Ранее «КАМАЗ» подтвердил свое участие в сезоне 2022/23 Футбольной национальной лиги. Челнинский клуб, который занял в предыдущем розыгрыше ФНЛ 17-е место, заменит в новом сезоне первого дивизиона страны прекративший свое существование «Спартак-2».

Таким образом, в следующем сезоне ФНЛ выступят сразу три татарстанских клуба: «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), КАМАЗ (Набережные Челны).