КАМАЗ существенно увеличит зарплату 5 тыс. рабочих

Руководство КАМАЗа приняло решение увеличить заработную плату ключевым рабочим с октября этого года, сообщила газета «Вести КАМАЗа».

«Рост составит от 13% до 24% от текущего уровня, или 7 — 15 тыс. рублей за полный отработанный месяц в зависимости от профессии», – говорится в сообщении.

В общей сложности на «резкое повышение зарплаты» могут рассчитывать 5,4 тыс. человек.

В общей сложности руководством компании определены 28 профессий, представители которых могут претендовать на прибавку в зависимости от конкретного рабочего места. Перечень ключевых профессий сформирован для каждого завода.

В газете отмечается, что средняя зарплата на КАМАЗе по итогам 9 месяцев текущего года на 21% превысила показатель аналогичного периода прошлого года и достигла 49,9 тыс. рублей. Еще на 4,3% доход камазовцев вырос после традиционной октябрьской индексации.