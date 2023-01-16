КАМАЗ стал единственным владельцем бывшего СП с Daimler

КАМАЗ консолидировал 100% долей бывшего совместного предприятия с Daimler «Даймлер КАМАЗ Рус», следует из данных ЕГРЮЛ.

Изменения произошли 13 января. Ранее немецкий концерн и российское предприятие владели долями на паритетной основе.

В конце прошлого года предприятие было переименовано в «Тракс Восток Рус» (ТВР), сообщил «Интерфакс».

Ранее «Даймлер КАМАЗ Рус» являлось генеральным импортером грузовой и специальной техники Mercedes-Benz, грузовиков FUSO, автобусов Mercedes-Benz и Setra в России, а также официальным производителем грузовой и специальной техники Mercedes-Benz и грузовиков FUSO в России.

«Поскольку в настоящее время новые поставки коммерческой техники из-за рубежа приостановлены, "Даймлер КАМАЗ Рус" сосредоточится на обслуживании грузовых автомобилей клиентов компании в России, а также на дальнейшем развитии и производстве высокотехнологичных и полностью локализованных компонентов для автомобильной промышленности в Российской Федерации», – говорится на сайте предприятия.

По данным «Интерфакса», компания управляет сборкой и дистрибуцией среднетоннажных грузовиков «Компас» и заводом каркасов кабин в Набережных Челнах.