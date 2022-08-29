«КАМАЗ» сохранил лидерство в Первой лиге, «Рубин» – четвертый, «Нефтехимик» – седьмой

Челнинский «КАМАЗ» сохранил первую строчку по итогам седьмого тура Первой лиги. В центральном матче игрового дня челнинцы сыграли вничью в гостях с казанским «Рубином» (1:1).

Таким образом, после семи матчей в активе «КАМАЗа» 17 баллов. У ближайших преследователей в лице калининградской «Балтики» и владикавказской «Алании» на счету 14 очков.

В свою очередь, «Рубин» Леонида Слуцкого с 12 баллами идет лишь на четвертом месте. Еще один татарстанский коллектив, нижнекамский «Нефтехимик» имеет 11 очков и идет седьмым.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – 17 баллов «Алания» (Владикавказ) – 14 «Балтика» (Калининград) – 14 «Рубин» (Казань) – 12 «Динамо» (Махачкала) – 12 «Волгарь» (Астрахань) – 11 «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 11 «Енисей» (Красноярск) – 11



Стоит отметить, что свою седьмую игру сегодня сыграет «Енисей», который в случае победы над тульским «Арсеналом» сумеет обойти «Рубин» и «Нефтехимик», а также приблизиться к «КАМАЗу».



В восьмом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет дома против владикавказской «Алании». Игра состоится 4 сентября в 18:00 по московскому времени.

Лидер таблицы «КАМАЗ» в следующем туре примет в Набережных Челнах калининградскую «Балтику». Начало игры – 4 сентября в 18:00.