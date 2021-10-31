«КАМАЗ» проиграл «Текстильщику» в Иваново

Челнинский «КАМАЗ» в очередном матче первенства ФНЛ был разгромлен в Иваново «Текстильщиком» со счетом 1:4, забив первым с пенальти.

В Иваново автозаводцы приехали с отличным настроением после выхода в 1/8 финала Кубка России. Но «Текстильщик» убрал «КАМАЗ» со своей дороги, три гола у хозяев забил Гоча Гогричиани.

В первом тайме автозаводцы стартовали так активно и настойчиво, что уже на седьмой минуте в ворота ивановцев главный арбитр матча Анастасия Пустовойтова назначила пенальти за игру рукой Ильи Мосейчука. Главный бомбардир «КАМАЗа» Александр Гаглоев четко пробил с «точки», 0:1. Но недолго лидировали гости. Очень скоро хозяевам удалась великолепная комбинация в одно касание. Гоча Гогричиани с линии вратарской послал мяч в сетку, 1:1.

Второй тайм начался с массированных атак «Текстильщика». Поэтому второй гол хозяев стал логичным. Навес со штрафного, скидка, и Алексей Губочкин ударом головой в упор вывел ивановцев вперед, 2:1. Тренерский штаб «КАМАЗа» делает сразу четыре замены, стремясь максимально усилить свое нападение. Не помогло. Гогричиани оформил свой хет-трик, забив сначала расчетливым ударом головой, а затем в упор расстрелял ворота гостей, 4:1.

«Текстильщик» (Иваново) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 4:1 (0:0). Голы забили: Гогричиани (18, 74, 80), Губочкин (49) — Гаглоев (9 с пенальти). Предупреждены: Горюшкин, Сергеев, Шведюк, Хрипков, Гогричиани, Шленкин - Замалиев, Бевеев.

«КАМАЗ»: Баклов, Тесленко, Хомуха (Мирзоев, 69), Абазов (Магомадов, 69), Аюкин, Куликов (Османов, 75), Свежов, Воронин (Бевеев, 69), Янушковский (Мусаев, 69), Гаглоев, Замалиев.

После 20 матчей в активе челнинцев осталось 27 очков, девятое место. В следующем туре 6 ноября «КАМАЗ» примет дома «Олимп» (Долгопрудный).