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На главную ТИ-Спорт 14 февраля 2025 08:02

«КАМАЗ» сегодня сыграет с «Кайратом» на сборах

«КАМАЗ» сегодня сыграет с «Кайратом» на сборах
Фото: социальные сети "КАМАЗа"

Сегодня челнинский «КАМАЗ» сыграет с «Кайратом» в рамках сборов. Встреча состоится в 11:00 по мск.

В прошлом матче команда Ильдара Ахметзянова сыграла в безголевую ничью с «Оренбургом» (0:0). Всего же на сборах «КАМАЗ» отыграл только три матча. Помимо оренбуржцев челнинцы играли с махачкалинским «Динамо» (2:1) и «Кубанью» (1:1).

«Кайрат» же на сборах отыграл шесть встреч. Алмаатинцы сыграли с «Дордой» (3:1), «Борацом» (0:0), «Иберией 1999» (0:1), «Пари НН» (2:4), «Самгурали» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:1).

Отметим, что «КАМАЗ» завершил первую часть ФНЛ на 13-м месте.

#фк камаз #кайрат #спорт #футбол #первая лига
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