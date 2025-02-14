«КАМАЗ» сегодня сыграет с «Кайратом» на сборах

Фото: социальные сети "КАМАЗа"

Сегодня челнинский «КАМАЗ» сыграет с «Кайратом» в рамках сборов. Встреча состоится в 11:00 по мск.

В прошлом матче команда Ильдара Ахметзянова сыграла в безголевую ничью с «Оренбургом» (0:0). Всего же на сборах «КАМАЗ» отыграл только три матча. Помимо оренбуржцев челнинцы играли с махачкалинским «Динамо» (2:1) и «Кубанью» (1:1).

«Кайрат» же на сборах отыграл шесть встреч. Алмаатинцы сыграли с «Дордой» (3:1), «Борацом» (0:0), «Иберией 1999» (0:1), «Пари НН» (2:4), «Самгурали» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:1).

Отметим, что «КАМАЗ» завершил первую часть ФНЛ на 13-м месте.