КАМАЗ разработал беспилотный самосвал «Юпитер» для работы в карьерах

Конструкторы Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» вместе со специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали самосвал «Юпитер» для проведения карьерных работ в автономном режиме. Главная особенность нового автомобиля — отсутствие кабины, что позволяет обходиться без водителя в опасной зоне работы большегрузных машин и экскаваторов, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Юпитер» изначально проектировался как автономный самосвал, он оснащен всей необходимой для этого аппаратурой. Так, в нем установлены защищенные от пыли, грязи, влаги и вибраций видеокамеры, 2D- и 3D-лидары, ультразвуковые датчики, радары, а также GSM-антенны и GPS/ГЛОНАСС-навигация. Автомобиль в длину превышает 8,7 метра, его ширина составляет 2,7 метра, а высота — 3,5 метра.

«Оба моста у самосвала поворотные, за счет чего он обладает хорошей маневренностью», — отметил главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко.

Еще одной отличительной чертой самосвала стал режим челночной езды: после погрузки или разгрузки автомобиль едет в обратную сторону без разворотов и иных маневров. Это позволяет сократить расход топлива и увеличить скорость работы, поясняют специалисты.

Беспилотный автомобиль оснащен камазовским рядным шестицилиндровым двигателем объемом 11,9 л, благодаря которому способен перевозить груз весом до 30 тонн в полностью автоматическом или дистанционном режиме. При этом его скорость может достигать 56 км/ч.

Это первый образец новой линейки жесткорамных камазовских карьерных самосвалов семейства «Юпитер», следующие модели будут более грузоподъемными, сообщил Назаренко. По его словам, их разработкой компания будет заниматься в течение следующих лет.

Сейчас автомобиль проходит настройку всех систем, после чего начнутся его полевые испытания. После этого самосвал передадут в Кемеровскую область для опытной эксплуатации в разрезе «Черниговский».