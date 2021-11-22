КАМАЗ разместит «зеленые» облигации на 2 млрд рублей для производства электробусов

КАМАЗ впервые разместит «зеленые» биржевые облигации на сумму 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

Книга заявок по облигациям была закрыта 19 ноября. Спрос превысил объем выпуска втрое.

Техническое размещение облигаций запланировано на 24 ноября. Срок обращения бумаг – два года.

Привлеченные на рынке средства КАМАЗ планирует направить на финансирование производства экологически чистого вида транспорта – электробусов.

Электробус —разработка КАМАЗа. Он рассчитан на перевозку 80 пассажиров, а также приспособлен для перемещения маломобильных групп населения. Максимальная скорость электробуса — 75 км/ч, при этом он абсолютно бесшумен. Запас хода составляет 50 километров. Электробусы активно используются в Москве, где «КАМАЗ» открыл сборочное производство.

Также сообщалось, что КАМАЗ планирует разработать и представить в следующем году первый автобус на водородном топливе, а в 2023 году – запустить их серийное производство.