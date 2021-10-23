«КАМАЗ» на своем поле обыграл столичный «Спартак-2» за счет хет-трика Тесленко

В очередном матче первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» на своем поле обыграл столичный «Спартак-2» со счетом 4:1, хет-трик на счету Егора Тесленко.

Для автозаводцев, неровно выступающих в турнире, игра со спартаковской молодежью была хорошим шансом подняться в турнирной таблице. И они им воспользовались.

В первом тайме гости поначалу атаковали чаще и активнее. Но автозаводцы реализовали первый же свой голевой момент. Подача углового, отскок, удар Егора Тесленко в касание, 1:0. Вскоре забил и Александр Гаглоев, но из офсайда, так что гол засчитан не был. А вот москвичи вскоре забили по всем правилам и очень красиво. Мощный фланговый рейд Владислава Шитова, удар в дальний нижний угол из-под защитника, 1:1. Больше голов в первой половине не было.

Во втором тайме команды не успели сыграть и минуты, как счет стал 2:1. Быстрая атака по правому флангу, передача во вратарскую, удар в упор Романа Янушковского, шестой гол одного из лучших бомбардиров «КАМАЗа». Прошло еще десять минут, как Тесленко оформил свой дубль, откликнувшись на подачу во вратарскую со штрафного, 3:1.

И на этом защитник хозяев не успокоился, оформив свой хет-трик точным ударом из пределов штрафной, 4:1. За предыдущие 17 матчей Тесленко забил два мяча, а сегодня три. Добавим, что, редкий случай, «КАМАЗ» не получил в матче ни одной желтой карточки. Победа позволила челнинцам подняться на восьмое место турнирной таблицы. ФНЛ.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак-2» (Москва) — 4:1 (1:1). Голы забили: Тесленко (14, 58, 67), Янушковский (46) — Вл.Шитов (25). Предупреждены: Сунгатулин, Оганесян, Шильцов, Маркитеев.

«КАМАЗ»: Баклов, Морозов, Хомуха, Аюкин, Тесленко, Магомадов, Бевеев (Воронин, 66), Свежов (Замалиев, 78), Гаглоев (Казимир, 78), Калугин (Кириллов, 72), Янушковский (Мусаев, 72).

После 19 матчей в активе челнинцев стало 27 очков, восьмое место.

В следующем туре 31 октября «КАМАЗ» сыграет в Иваново с «Текстильщиком». А 27 октября в Кубке России автозаводцы примут дома «Урал» (Екатеринбург).