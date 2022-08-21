«КАМАЗ» разгромил «Акрон» и сохранил лидерство в Первой лиге

В очередном матче чемпионата первой лиги челнинский «КАМАЗ» сегодня разгромил на своем поле тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0 и продолжил лидировать в Первой лиги. Дубль у автозаводцев на счету Владлена Бабаева. У гостей было два удаления.

Неожиданный лидер турнира «КАМАЗ» своими успехами уже собирает аншлаг на домашнем стадионе, как было сегодня. В первом тайме хозяева сразу же решительно пошли вперед большими силами. Гости ждали этого и попытались сбить наступательный натиск автозаводцев резкими контратаками. Но подвел волжан полузащитник Константин Базелюк, удаленный за грубость в конце тайма. И как следствие, точный, крученый удар Владлена Бабаева из пределов штрафной, 1:0.

Во втором тайме, замкнув в касание в центре штрафной фланговый прострел, Бабаев оформил дубль. Затем вышедший на замену Даниил Шамкин довел счет до крупного, 3:0. Точку в матче с пенальти поставил лидер челнинцев Александр Гаглоев, 4:0. Обескураженные тольяттинцы в концовке даже пенальти не реализовали — вратарь хозяев Алексей Маминов блестяще парировал удар с «точки».

После шести туров в активе челнинцев стало 16 очков, первое место. В следующем туре 28 августа в Казани «КАМАЗ» сыграет с «Рубином».