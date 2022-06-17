КАМАЗ протестирует электробус в Сочи

На дорогах Сочи протестируют электробус «КАМАЗ-6282». Он будет курсировать на протяжении двух месяцев. Об этом передает пресс-служба предприятия.

«Тестовый экземпляр электробуса КАМАЗ уже успешно прошел опытную эксплуатацию в Казани, Белгороде, Уфе, Перми. Электробус комфортабелен для пассажиров и рентабелен для перевозчиков, поэтому неудивительно, что во всех этих городах мы получали только положительные отзывы. Сегодня настала очередь Сочи, и, я надеюсь, жители города, а также туристы оценят все преимущества нашего электротранспорта», – сказал заместитель директора департамента пассажирского транспорта ПАО «КАМАЗ» Шамиль Зарипов.

Отмечается, что для его зарядки на территории автобусного парка установлена специальная станция.

По итогам эксплуатации электробуса будет решаться вопрос о дальнейшем сотрудничестве между КАМАЗом и МУП «Сочиавтотранс».

Напомним, в прошлом году казанский «Метроэлектротранс» начал тестировать на маршрутах первый электробус.