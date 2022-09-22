КАМАЗ просит создать газозаправочную инфраструктуру на 4-5 дорогах

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин предложил определить четыре или пять проектов почти готовых дорог для размещения на них газовых заправок и сервисов газомоторной техники. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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По словам руководителя автогиганта, выпускаемые на сегодняшний день новые модели полностью соответствуют требованиям топливной экономичности, надежности и безопасности. При этом сейчас компания планирует развивать производство именно газомоторных автомобилей.

Гендиректор КАМАЗа подчеркнул, что завод обладает огромным потенциалом в области создания газовой техники, однако сдерживающим фактором является слабая сеть заправок.