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Транспорт
22 сентября 2022  10:03
Александр Хевронин

КАМАЗ просит создать газозаправочную инфраструктуру на 4-5 дорогах

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Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин предложил определить четыре или пять проектов почти готовых дорог для размещения на них газовых заправок и сервисов газомоторной техники. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» 

По словам руководителя автогиганта, выпускаемые на сегодняшний день новые модели полностью соответствуют требованиям топливной экономичности, надежности и безопасности. При этом сейчас компания планирует развивать производство именно газомоторных автомобилей.

Гендиректор КАМАЗа подчеркнул, что завод обладает огромным потенциалом в области создания газовой техники, однако сдерживающим фактором является слабая сеть заправок.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

 

#камаз #газомоторная техника
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