КАМАЗ прокомментировал видео со «штурмом» столовой

В столовых КАМАЗа не возникает проблем с процессом приема пищи. Об этом рассказали в пресс-службе ПАО, комментируя видео со «штурмом» одной из столовых, появившееся в соцсетях.

На ролике, опубликованном на выходных, работники автогиганта выбегают из цеха, разбивая по пути зеркало.

Руководитель пресс-службы автогиганта Олег Афанасьев отметил, что на видео показана одна из вспомогательных столовых АВЗ, где обедают не только сотрудники завода, но и других подразделений. Тем не менее процесс приема пищи организован без показанных на видео проблем. Во всех основных столовых заводов, где обслуживается большая часть работников, проведен ремонт, заменено оборудование, добавил собеседник агентства.

«В настоящее время в компании реализуется программа модернизации рабочих мест и улучшения условий труда, в рамках которой будут отремонтированы все столовые», — сообщил руководитель. Он также предоставил фотографии разных столовых и обедающих заводчан.