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Ру Тат
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Экономика
19 октября 2022  10:57

КАМАЗ проиндексирует тарифы и оклады на 4%

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Руководство КАМАЗа решило дополнительно повысить тарифы и оклады – с 1 октября они будут увеличены на 4%, сообщила пресс-служба предприятия.

КАМАЗ индексирует заработную плату работников в этом году второй раз. Предыдущая индексация была произведена в мае, тогда тарифы и оклады были увеличены на 5,2%.

В обращении к сотрудникам генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин отметил, что решение принято в рамках социальной политики, проводимой на предприятии и с учетом инфляции в текущем году.

#камаз
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