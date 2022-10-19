КАМАЗ проиндексирует тарифы и оклады на 4%

Руководство КАМАЗа решило дополнительно повысить тарифы и оклады – с 1 октября они будут увеличены на 4%, сообщила пресс-служба предприятия.

КАМАЗ индексирует заработную плату работников в этом году второй раз. Предыдущая индексация была произведена в мае, тогда тарифы и оклады были увеличены на 5,2%.

В обращении к сотрудникам генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин отметил, что решение принято в рамках социальной политики, проводимой на предприятии и с учетом инфляции в текущем году.