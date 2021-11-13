«КАМАЗ» проиграл «СКА-Хабаровску» — 0:1

Очередной матч первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» начал сегодня в 7.00 по московскому времени, поскольку в Хабаровске было уже 14.00. В итоге автозаводцы уступили «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в начале второго тайма.

В первом тайме при помощи активного прессинга гости быстро захватили инициативу, что сильно не понравилось наставнику хабаровчан Сергею Юрану. Тотчас за вмешательство в свои дела рефери наградил тренера желтой карточкой. Довольно скоро хозяева игру выровняли. Однако до голевых моментов дело практически не доходило, и первые 45 минут соперники завершили без голов.

После перерыва активные усилия дальневосточников были вознаграждены. Подача во вратарскую со штрафного, и Денис Фомин головой послал мяч в дальний угол ворот «КАМАЗа», 1:0. Первый удар в створ ворот. Тренерский штаб гостей тотчас реагирует двойной заменой в атакующей линии. Челнинцы приложили массу усилий, чтобы отыграться, но это им так и не удалось.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:0 (0:0). Голы забили Фомин (53). Предупреждены Грачев, Андямов — Тесленко. «КАМАЗ»: Мамин, Тесленко, Хомуха, Куликов, Магомадов (Игнатенко, 75), Бевеев (Гаглоев, 57), Свежов, Замалиев (Калугин, 75), Кириллов (Воронин, 36), Янушковский (Османов, 57), Мусаев.

После 22 матчей в активе челнинцев осталось 28 очков, 10-е место. В следующем туре, 17 ноября, «КАМАЗ» примет дома астраханский «Волгарь».