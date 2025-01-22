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«КАМАЗ» проиграл в контрольном матче «Уфе»
ФК «КАМАЗ» провел на своем поле контрольный матч, уступив «Уфе» со счетом 1:4.
После первого тайма на табло горели нули. В дебюте второго тайма уфимец Данил Ахатов забил первый гол встречи, Камиль Муллин удвоил преимущество «Уфы». Игрок на просмотре отыграл один мяч для «КАМАЗа». В концовке встречи Денис Кутин забил гол «Уфы», а Муллин записал на свой счет дубль.
Таким образом, челнинцы завершили первый зимний сбор. Второй этап подготовки к весенней части турнира Первой лиги автозаводцы отработают 25 января – 21 февраля в Турции.
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