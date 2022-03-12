«КАМАЗ» проиграл первый матч в году

Пропустив первый матч первенства ФНЛ в этом году из-за неготовности поля в Воронеже, сегодня челнинский «КАМАЗ» в Томске уступил «Томи» со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти в конце первого тайма. Это был первый матч автозаводцев в чемпионате с ноября.

В первом тайме на веселом сибирском морозе (-12 градусов) команды дружно рванули навстречу друг другу. По закону жанра хозяева быстро захватили инициативу в свои руки, обрушив волны атак на ворота челнинцев. Лишь к середине тайма гости стали реально угрожать воротам «Томи». Однако сибиряки быстро вернули себе инициативу, следствием чего стал пенальти, реализованный главным бомбардиром «Томи» Александром Ставпецом, 1:0.

И второй тайм прошел с заметным игровым и территориальным преимуществом «Томи». ПРизнаем, что сибиряки выиграли заслуженно.

«Томь» (Томск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:0 (1:0). Гол забил: Ставпец (41 — с пенальти). Предупреждены: Почивалин, Горовых, Першин, Кирсанов, Ставпец — Свежов, Янушковский, Казимир.

«КАМАЗ»: Мамин, Потапов, Морозов, Садыков, Аюкин, Пальцев (Казимир, 46), Замалиев, Свежов, Смирнов, Воронин, Янушковский (Акоста, 68).

В следующем туре 19 марта челнинцы сыграют в Оренбурге с одноименной командой.