«КАМАЗ» проиграл «Факелу» в Воронеже

В перенесенном матче первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» на выезде уступил воронежскому «Факелу» со счетом 0:1, пропустив единственный мяч после углового.

Это встреча должна была пройти в Воронеже еще в марте, но из-за неготовности поля игру перенесли на май.

В первом тайме хозяева сразу же захватили инициативу в свои руки, пойдя вперед большими силами. Большую часть тайма камазовцы стойко отбивались, впрочем, практически не претендуя на активные действия впереди. А воронежцы с четвертой попытки реализовали угловой. Подача, удар головой неприкрытого Аслана Ашаева — 1:0.

После перерыва тренерский штаб автозаводцев полностью сменил переднюю линию команды. Активности это гостям добавило, но не более того. «Факел» продолжал владеть инициативой. Все попытки челнинцев уйти от поражения успехом не увенчались.

В следующем туре 15 мая «КАМАЗ» сыграет в Москве со «Спартаком-2».

«Факел» (Воронеж) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:0 (1:0).

Гол забил Дашаев (37).

Предупреждены: Максимов, Мендель — Янушковский, Смирнов, Пальцев, Замалиев.

«КАМАЗ»: Мамин, Смирнов (Акоста, 65), Аюкин, Морозов, Потапов, Воронин (Казимир, 77), Замалиев, Садыков, Пальцев, Янушковский (Лопатин, 46), Свежов (Калугин, 46).