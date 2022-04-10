«КАМАЗ» проиграл дома «Велесу» в матче ФНЛ

В очередном домашнем матче первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» проиграл столичному «Велесу» со счетом 1:3.

Первый тайм прошел с заметным игровым и территориальным преимуществом автозаводцев. Но до реальных голевых моментов дело практически не доходило.

После перерыва челнинцы взвинтив темп, усилили натиск на чужие ворота. Это быстро принесло свой результат. За снос Виктора Свежова арбитр назначил пенальти в ворота москвичей. Мощный удар Руслана Аюкина с «точки», и мяч в девятке ворот гостей, 1:0.

Но всего через шесть минут москвичи отыгрались. Геворк Саркиян, только-только вышедший на замену, не промахнулся с угла вратарской «КАМАЗа», 1:1. А затем «Велес» уже вышел вперед, с линии вратарской точно пробил Артур Галоян, 1:2. Как ни старались хозяева спасти игру, им это не удалось. Еще и третий гол пропустили против грубой ошибки обороны, 1:3.

В следующем туре 16 апреля челнинцы сыграют в Краснодаре с «Краснодаром-2»

«КАМАЗ» (Набережные Челны) - «Велес» (Москва) — 1:3 (0:0)

Голы забили: Аюкин (51 — с пенальти) — Саркисян (57), Галоян (65), Воробьев (84). Предупреждены: Воронин, Аюкин, Лопатин, Замалиев — Ежков, Майга, Абдуллахи.

«КАМАЗ»: Мамин, Потапов, Аюкин, Куликов, Смирнов (Игнатенко, 69), Воронин (Морозов, 71), Замалиев (Кириллов, 71), Лопатин (Казимир, 64), Свежов, Садыков, Акоста (Янушковский, 55).

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