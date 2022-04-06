«КАМАЗ» проиграл дома «Ротору» в матче ФНЛ

В очередном домашнем матче первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» проиграл на своем поле волгоградскому «Ротору» со счетом 0:2.

Неважно выступающий в весенней части первенства, «КАМАЗ» и сегодня начал домашнюю игру неудачно. Навес во вратарскую, подставленная нога Романа Минаева, 0:1. И в дальнейшем волгоградцы атаковали чаще и настойчивее. Словом, вплоть до перерыва счет на табло не изменился.

Во втором тайме хозяева пошли вперед отыгрываться. Но в середине тайма в ворота «КАМАЗа» был назначен пенальти, реализованный Имраном Уладом Омаром, 0:2. Все попытки автозаводцев спасти игру успехом не увенчались.

В следующем туре 10 апреля дома челнинцы примут столичный «Велес».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) - «Ротор» (Волгоград) — 0:2 (0:1)

Голы забили: Минаев (13), Омар (76- с пенальти). Предупреждены: Куликов, Пальцев, Свежов — Кипиани, Пелих. На 85-й минуте за вторую желтую карточку удален Кипиани.

«КАМАЗ»: Мамин, Куликов, Потапов, Садыков (Лопатин, 60), Смирнов (Аюкин, 73), Калугин (Свежов, 60), Бадртдинов (Османов, 46), Замалиев, Воронин, Казимир, Акоста (Кашаев, 60).