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КАМАЗ прогнозирует выпуск 47 тыс. грузовых автомобилей в 2025 году
В будущем году ПАО «КАМАЗ» планирует выпустить 47 тыс. грузовых автомобилей. Об этом на заседании горсовета Набережных Челнов сообщила заместитель руководителя исполкома Наталия Кропотова.
«Темпы роста, уровень развития и структура промышленности явлются важнейшими показателями и характеристиками экономики города. Около 39% объема промышленного производства по городу формирует ПАО „КАМАЗ“», — рассказала она.
Кропотова отметила, что основными направлениями экономики города в 2025 году станут обеспечение бесперебойной и эффективной работы предприятий всех отраслей, стимулирование инвестиционной активности, сохранение темпов развития МСП.
В 2025 году объем промышленной продукции муниципалитета прогнозируется в сумме 833 млрд рублей. Показатель валового территориального продукта в наступающем году прогнозируется в сумме 484 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в сумме почти 100 млрд рублей.
Также позитивные изменения ждут челнинцев и в части заработной платы. В 2025 году прогнозируется ее рост на 9,3%.
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