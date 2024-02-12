Когогин: Рынок тяжелых грузовиков в РФ в 2024 году может составить 100-110 тыс. авто

Сергей Когогин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин прогнозирует, что объем российского рынка грузовиков полной массой 14-40 тонн в 2024 году составит около 100-110 тыс. автомобилей. Об этом руководитель татарстанской компании сообщил перед итоговой коллегией Минпромторга РТ, пишет «Интерфакс».

Когогин добавил, что на продажи грузовиков «давит» высокая ставка, так как 90% техники берут в лизинг. Он пояснил, что тарифы на перевозку грузов могут оказаться непосильными для бизнеса и оплаты таких ставок.

Говоря о том, как идет бизнес собственного FTL-перевозчика КАМАЗа, спикер заверил, что «все идет по графику».

«По-моему, на сегодня уже более 200 машин работают под флагом NatCar, и еще около 200 будут введены в первом квартале»,- сказал он.