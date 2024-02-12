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Экономика 12 февраля 2024 17:16

Когогин: Рынок тяжелых грузовиков в РФ в 2024 году может составить 100-110 тыс. авто

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Когогин: Рынок тяжелых грузовиков в РФ в 2024 году может составить 100-110 тыс. авто
Сергей Когогин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин прогнозирует, что объем российского рынка грузовиков полной массой 14-40 тонн в 2024 году составит около 100-110 тыс. автомобилей. Об этом руководитель татарстанской компании сообщил перед итоговой коллегией Минпромторга РТ, пишет «Интерфакс».

Когогин добавил, что на продажи грузовиков «давит» высокая ставка, так как 90% техники берут в лизинг. Он пояснил, что тарифы на перевозку грузов могут оказаться непосильными для бизнеса и оплаты таких ставок.

Говоря о том, как идет бизнес собственного FTL-перевозчика КАМАЗа, спикер заверил, что «все идет по графику».

«По-моему, на сегодня уже более 200 машин работают под флагом NatCar, и еще около 200 будут введены в первом квартале»,- сказал он.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#Сергей Когогин #камаз #производство #грузовики #прогноз
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