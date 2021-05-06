«КАМАЗ» продолжает лидировать в ПФЛ, обыграв «Оренбург-2»

Сегодня челнинский «КАМАЗ» на выезде обыграл в «Оренбург-2» со счетом 2:1. Оба мяча на счету Виталия Жиронкина.



Выйдя в прошлом туре на первое место в 4-й группе чемпионата ПФЛ, челнинцы были твердо намерены продолжить четырехматчевую победную серию.

Поэтому игра в Оренбурге началась с активных атак гостей. На седьмой минуте только штанга спасла ворота оренбуржцев от гола, однако уже через три минуты автозаводцы все-таки забили. Навес во вратарскую, удар Виталия Жиронкина, 0:1. Лишь к середине первого тайма хозяева сумели выровнять игру.



Однако на первой же минуте второй половины встречи цели достиг дальний удар хозяев — Евгений Болотов точно пробил по диагонали в дальний угол, 1:1. Тренерский штаб «КАМАЗа» отреагировал на это заменой нескольких нападающих. К сожалению, получил травму и был эвакуирован с поля на носилках полузащитник гостей Юрий Кириллов. Тем не менее инициатива перешла к автозаводцам, сумевшим материализовать свой игровой перевес. Прострел на дальнюю штангу замкнул все тот же Жиронкин, оформив дубль, — 1:2. Словом, камазовцы добыли очередную, пятую кряду победу, подтвердив свое лидерство в 4-й группе ПФЛ.



«Оренбург-2» (Оренбург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:2 (0:1). Голы забили Болотов (46) — Жиронкин (10, 74). Предупреждены Николаев — Куликов, Кириллов.

«КАМАЗ»: Мамин, Морозов, Абазов, Куликов, Бевеев, Кириллов (Чушъялов, 66), Жиронкин, Калугин, Янушковский (Воронин, 61), Гаглоев (Аюкин, 75), Галиакберов (Османов, 61).

После 22 игр в активе челнинцев стало 49 очков, первое место. В следующем туре 11 мая «КАМАЗ» примет на своем поле «Носту» (Новотроицк).