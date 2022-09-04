«КАМАЗ» в матче с «Балтикой» удержал лидерство в первой лиге

Челнинский «КАМАЗ» в очередном домашнем матче чемпионата первой лиги сегодня сыграл вничью с калининградской «Балтикой» со счетом 0:0.

Удивительный и непредсказуемый лидер турнира из Набережных Челнов по-прежнему идет без поражений. Вот и на этот раз автозаводцы хотя не выиграли, но и не проиграли.

Символический первый удар по мячу сделал прославленный гонщик команды «КАМАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников. В первом тайме игра была равной и нервной, о чем свидетельствуют семь желтых карточек. Голевых моментов было в разы меньше. Чаще атаковали автозаводцы, но забить в итоге никому не удалось.

После перерыва азартная борьба с равными шансами продолжилась. Но лучшим на поле были вратари, не дававшие шансов форвардам соперника, да и в створ ворот оппоненты попадали очень редко. Нули на табло стали логичным исходом матча.

С 18 очками челнинцы продолжают лидировать в чемпионате первой лиги. В следующем туре 11 сентября «КАМАЗ» встретится во Владикавказе с «Аланией».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Балтика» (Калининград) — 0:0 (0:0).

Предупреждены: Свежов, Мохаммад, Гаглоев, Аюкин — Барков, Валиахметов, Осипов.

«КАМАЗ»: Мамин, Абрамов, Аюкин, Толстопятов, Пальцев (Бадртдинов, 86), Свежов, Бабаев (Кирсанов, 70), Гаглоев, Кириллов, Мохаммад, Шамкин (Серченков, 71).