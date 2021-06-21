КАМАЗ продал первый грузовик поколения K5 в Казахстане

КАМАЗ подал первый магистральный тягач «КАМАЗ-54901» в Республике Казахстан, следует из сообщения в корпоративной газете.

Автомобиль приобрела компания по производству строительных смесей после месяца пробной эксплуатации. В материале отмечается, что любая компания в Казахстане, заинтересованная в покупке грузовика нового поколения K5, может предварительно взять его на месяц в краткосрочную аренду.

Ранее КАМАЗ поставил первый автомобиль поколения К5 транспортной компании в Республике Беларусь.

«Мы начали продажи в Беларуси и Казахстане, и в перспективе планируется выйти на все рынки стран СНГ», — сказал ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.

Магистральный тягач «КАМАЗ-54901» – первая модель новой линейки грузовиков поколения К5. Производство было запущено в 2019 году в Набережных Челнах. Грузовик оснащен принципиально новой кабиной по сравнению с предыдущими поколениями и 6-цилиндровым двигателем «KAMAЗ Р6» мощностью 450 лошадиных сил. Всего в этом году планируется выпустить около 2 тыс. «КАМАЗов» серии К5.