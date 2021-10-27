Сегодня челнинский «КАМАЗ» принимал на своем поле в рамках Кубка России клуб РПЛ «Урал» из Екатеринбурга и выиграл со счетом 1:0, забив победный мяч на последней минуте основного времени.

По решению властей сегодняшний кубковый матч прошел в Набережных Челнах без болельщиков, они переживали за хозяев за пределами стадиона.

Это был последний матч в группе 2 Кубка России. «Урал» и «КАМАЗ» обыграли владимирское «Торпедо», подойдя к очной встрече с тремя очками. Таким образом, победитель выходил в 1/8 финала турнира.

В первом тайме автозаводцы быстро перешли к активным действиям. Впрочем, кроме пары неточных ударов, хозяевам не удалось сделать что-нибудь опасное. В свою очередь гости, старшие по рангу, не слишком торопясь, приступили к своим атакам. И тоже без особого успеха. Сказывалось отсутствие зрителей. Однако у ворот хозяев постепенно становилось всё опаснее. В целом борьбы было много, а толку мало. Так и отыграли команды первый тайм без голов.

После перерыва гости сразу же пошли вперед большими силами и едва не забили. Выручил хозяев голкипер Олег Баклов, права на которого, к слову, принадлежат «Уралу». И в дальнейшем уральцы атаковали чаще и опаснее. Автозаводцы отвечали острыми контратаками. И когда уже казалась неминуемой серия пенальти, на 90-й минуте Тамерлан Мусаев протолкнул в упор отскочивший мяч в сетку, 1:0.

«КАМАЗ» пробился в 1/8 финала Кубка России. Жеребьевка пар пройдет 2 ноября. 31 октября в рамках первенства ФНЛ автозаводцы в Иваново сыграют с «Текстильщиком».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0).

Гол забил: Мусаев (90).

Предупреждены: Гаглоев, Аюкин, Османов.

«КАМАЗ»: Баклов, Морозов, Хомуха, Аюкин, Бевеев (Мусаев, 81), Магомадов, Тесленко, Кириллов (Абазов, 81), Гаглоев (Игнатенко, 63), Воронин, Янушковский (Османов, 63).