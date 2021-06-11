КАМАЗ приурочит велопробег ко Дню памяти и скорби

КАМАЗ 22 июня организует велопробег, приуроченный ко Дню памяти и скорби. К мероприятию смогут присоединиться все желающие. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала специалист по работе с молодежью ПАО «КАМАЗ» Екатерина Жданова.

«Велозаезд пройдет от лицея №84 до памятника „Родина-Мать“ в поселке ГЭС — дистанция составит 10 километров. Велосипедисты двигаются по велодорожкам с небольшой скоростью. При необходимости будут делать остановки», — поделилась подробностями собеседница агентства.

Старт запланирован на 4 часа утра от мемориала, посвященного воинам, исполнившим свой долг. Здесь же состоятся традиционная «Свеча памяти» и минута молчания.

Далее участники велозаезда проедут колонной до памятника «Родина-Мать» в поселке ГЭС, где возложат цветы, свечи и венок к Вечному огню. Там они вновь почтут память погибших минутой молчания.

Забег рассчитан на разные слои населения. «В велозаезде принимают участие горожане от 18 до 35 лет и выше, семейные пары и дети работников нашего предприятия. Однако возраст желающих не ограничен, ограничений никаких нет», — отметила Екатерина Жданова.

Велопробег проводится с 2018 года. Если раньше событие проводилось исключительно для работников автогиганта, то сейчас мероприятие выходит на общегородской уровень. «В прошлом году велозаезд не проводился из-за пандемии, в этом году мероприятие организуем совместно с Советом молодежи предприятий и организаций города», — сообщила собеседница агентства.