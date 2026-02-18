news_header_top
«КАМАЗ» приобрел у «Спартака» хавбека Максима Лайкина

Фото: ФК "Енисей"

«Спартак» объявил о переходе полузащитника Максима Лайкина в «КАМАЗ» у себя в телеграм-канале. Московский клуб оставил за собой право приоритетного выкупа 22-летнего хавбека. Известно, что сумма трансфера составила 250 тысяч евро.

Лайкин – воспитанник «Спартака». За основной состав красно-белых он провел три матча, но не отметился ни одним результативным действием.

Ранее хавбек отправлялся на правах аренды в такие клубы Первой лиги как, нижнекамский «Нефтехимик», тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей».

В сезоне-2025/26 на счету полузащитника ни одонго проведенного матча в профессиональных футбольных лигах.

#первая лига #премьер-лига #фк спартак #фк камаз
