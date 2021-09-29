КАМАЗ примет участие в создании водородной техники для Сахалина

КАМАЗ, Росатом, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития Сахалинской области договорились о сотрудничестве в области развития и применения водородных технологий в транспортном секторе на острове Сахалин. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Соответствующий меморандум был подписан в рамках Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина-2021» в среду.

«Стороны рассмотрят возможность совместного участия в проекте по созданию водородного парка, а также организации экологичного транспорта на водородных топливных элементах на территории Сахалинской области», – уточнила пресс-служба.

По словам генерального директора Корпорации развития Сахалинской области Андрея Медведева, на острове появится крупное экспортное производство нового экологически чистого топлива.

«Энергоноситель будет также использоваться в островной энергетике, на транспорте. Благодаря созданию водородного парка и сотрудничеству с крупнейшими отечественными компаниями и институтами развития у Сахалинской области появится уникальная специализация и компетенция на перспективном глобальном рынке», – цитирует Медведева пресс-служба.

«Мы рады поддержать курс на развитие экологичного вида транспорта для регионов России, предложить свои наработки, оказав содействие партнерам в реализации их бизнес-проектов, получении нового опыта и расширении возможностей», – прокомментировал соглашение директор по развитию КАМАЗа Ирек Гумеров.