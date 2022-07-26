КАМАЗ примет участие в создании детской мотошколы на базе «Наиком Арены»

ПАО «КАМАЗ» и спортивно-технический клуб «Наиком Экстрим мотокросс» создадут детскую мотошколу на базе «Наиком Арены». Ожидается, что школа откроется в конце августа, а детей примет в сентябре этого года, сообщает пресс-служба автогиганта.

По словам заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» Жанны Халиуллиной, технические виды спорта традиционно сильны в Набережных Челнах. К тому же многие руководители компании еще в юности пробовали свои силы в этих видах спорта и продолжают заниматься ими и сейчас.

В минувшие выходные на трассе «Наиком Арены» состоялся чемпионат России по квадрокроссу. В соревнованиях приняли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Белгорода, Карелии и Кирова. За чемпионство сражались участники в возрасте от пяти до 55 лет. Среди состязавшихся были призеры и чемпионы России.

Стадион технических видов спорта «Наиком Арена» открыт в 2020 году. Его площадь — 52 гектара. Общая длина трасс превышает 15 километров. Гордость «Наиком Арены» — трасса Габи Виллады, построенная лучшими мировыми специалистами. Ради нее сюда приезжают гонщики из других городов и стран.

Квадрокросс — относительно молодой вид спорта. Титул чемпиона России разыгрывается менее десяти лет. В Челнах соревнования по этому виду спорта проводятся уже во второй раз.