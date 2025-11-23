«КАМАЗ» примет «СКА-Хабаровск» на своем поле

Фото: пресс-служба ФК "КАМАЗ"

Сегодня на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах пройдёт поединок 17-го тура Первой лиги между местным «КАМАЗом» и «СКА-Хабаровском».

Челнинцы занимают пятое место в таблице. В предыдущем туре они сыграли вничью на выезде с «Челябинском» со счётом 3:3. Это первая ничья команды в пяти последних матчах первенства (2 победы, 2 поражения), причём в четырех из этих игр подопечные Антона Хазова забивали минимум дважды. Имея на счету 35 мячей, «КАМАЗ» является наиболее результативным клубом в сезоне 2025/2026. Однако и защита челнинцев оставляла желать лучшего, пропуская мячи в шести из восьми предшествующих матчей Первой лиги. Заняв пятое место в турнирной таблице, команда отстает на три очка от зоны стыковых матчей.

Хабаровчане расположились на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Матч предыдущего тура с «Енисеем» закончился для подопечных Алексея Поддубского разочарованием: за мгновение до окончания основного времени хабаровчане позволили сопернику сравнять счёт — 1:1. Таким образом, дальневосточный клуб смог победить лишь в одном из шести последних матчей первенства (три ничьих, два поражения), при этом ни разу на этом отрезке не забивая больше одного мяча. Несмотря на скромные показатели, команда удерживает комфортное преимущество в семь очков от зоны вылета.

Стартовый свисток в этой игре запланирован на 17:00 по московскому времени.