КАМАЗ повысит тарифы и оклады на 5%

Генеральный директор компании «КАМАЗ» Сергей Когогин подписал приказ об индексации тарифов и окладов работников на 5,2% с 1 мая, сообщила пресс-служба предприятия.

Руководство компании приняло решение об опережающем повышении тарифов и окладов «в целях повышения социальной защищенности работников КАМАЗа».

Предыдущая индексация на КАМАЗе была проведена в октябре 2021 года – тарифы и оклады были увеличены на 4,3%. Кроме того, в декабре, по итогам работы в 2021 году, руководством компании было принято решение о выплате единовременной премии для парсонала в размере тарифа (оклада).

«КАМАЗ уделяет большое внимание реализации важнейших направлений социальной политики компании, является социально ответственным предприятием и будет оставаться им впредь. Мы внимательно следим за тем, чтобы доходы наших работников не снижались на фоне роста цен на продукты, и будем готовы, в случае необходимости, принять новые меры поддержки персонала», – цитирует Когогина пресс-служба.