«КАМАЗ» потерпел первое поражение в чемпионате Первой лиги

В очередном матче чемпионата первой лиги лидер турнира челнинский «КАМАЗ» уступил на выезде владикавказской «Алании» со счетом 2:4, пропустив два мяча за три минуты в начале встречи и отыграв два мяча за такой же промежуток времени во втором тайме.

В первом тайме гости первыми создали голевой момент и первыми пропустили мяч в свои ворота. После подачи углового Хетаг Хосонов с линии вратарской «щечкой» послал мяч в сетку, 1:0. Еще один навес во вратарскую «КАМАЗа», удар головой Сослана Качмазова — 2:0.

После перерыва рванувшие вперед камазовцы прозевали резкую контратаку владикавказцев — Артур Галоян убежал с мячом от своих ворот, добежал до чужих и неотразимо пробил, 3:0. Массированные замены в рядах «КАМАЗа» помогли гостям усилить нападение. Асланбек Сикоев отменным ударом головой отквитал первый мяч, 3:1. Прошло всего три минуты, подача с углового, еще один удар головой — 3:2, отличился Александр Денисов. Но вскоре еще более красивый удар головой нанес Ислам Машуков, 4:2. Челнинцы сегодня пропустили столько же голов, как в предыдущих 8 матчах, потерпев первое поражение.

После девяти туров в активе автозаводцев осталось 18 очков, столько же стало и у «Алании». В следующем туре «КАМАЗ» 18 сентября примет дома махачкалинское «Динамо».

«Алания» (Владикавказ) - «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 4:2 (2:0)

Голы забили: Хосонов (11), Качмазов (14), Галоян (50), Машуков (72) — Сикоев (64), Денисов (67). Предупрежден Аюкин.

«КАМАЗ»: Мамин, Абрамов (Бадртдинов, 52), Аюкин, Серченков, Шамкин, Гаглоев (Мохаммад, 63), Денисов, Кирсанов (Бабаев, 62), Пальцев (Сикоев, 52), Таликин (Исик, 62), Полоткин.