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Экономика 26 ноября 2023 11:19

КАМАЗ поставил в лизинг 10 эвакуаторов для Москвы

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КАМАЗ поставил в лизинг 10 эвакуаторов для Москвы
Фото: https://t.me/pao_kamaz

В Москву поставлено 10 эвакуаторов на шасси КАМАЗ «КОМПАС». Покупка транспорта для столичной компании «Городской автовоз» профинансирована лизинговой компанией «КАМАЗ», говорится в телеграм-канале автогиганта.

В сообщении отмечается, что сделка реализована по программе субсидирования от Минпромторга России. Это не первая такая сделка по поставке грузовиков в Москву. Ранее московский «Автовоз» брал в лизинг седельные тягачи «КАМАЗ-5490».

#камаз #эвакуатор
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