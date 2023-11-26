КАМАЗ поставил в лизинг 10 эвакуаторов для Москвы

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В Москву поставлено 10 эвакуаторов на шасси КАМАЗ «КОМПАС». Покупка транспорта для столичной компании «Городской автовоз» профинансирована лизинговой компанией «КАМАЗ», говорится в телеграм-канале автогиганта.

В сообщении отмечается, что сделка реализована по программе субсидирования от Минпромторга России. Это не первая такая сделка по поставке грузовиков в Москву. Ранее московский «Автовоз» брал в лизинг седельные тягачи «КАМАЗ-5490».