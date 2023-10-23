КАМАЗ поставил первые девять «НЕФАЗов» в Оренбург

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КАМАЗ поставил девять низкопольных автобусов «НЕФАЗ-5299-40-57» в Оренбург. До конца ноября городу будут переданы еще 54 единицы общественного транспорта, сообщается в телеграм-канале предприятия.

Контракт заключен в рамках инвестпроекта льготного лизинга отечественных автобусов. Благодаря этой мере, принятой в начале года Премьер-министром России Михаилом Мишустиным, в стране планируют ускорить импортозамещение общественного транспорта, а также повысить качество транспортного обслуживания населения и объемы пассажирских перевозок. С другой стороны, это поспособствует увеличению загрузки российских автозаводов.

КАМАЗ активно участвует в новом проекте, присоединившись к программе льготного лизинга автобусов с привлечением средств ФНБ и в масштабном национальном проекте «Безопасные качественные дороги».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.