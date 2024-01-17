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КАМАЗ поставил 10 газомоторных «НЕФАЗов» в Челябинскую область
КАМАЗ передал 10 газомоторных автобусов «НЕФАЗ-5299-40-57» в Копейский городской округ Челябинской области. Об этом сообщается в телеграм-канале татарстанской компании.
«Считаю, то, что сделано за последние годы, — это такой прорыв, серьезный шаг вперед по обновлению общественного транспорта для всего региона. Мы эту работу продолжим и по программе „Безопасные качественные дороги“ (национальный проект — прим. Т-и), и через специальную программу лизинга», — заявил во время церемонии губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Рестайлинговый автобус является одной из наиболее востребованных моделей в России. Общественный транспорт способен обслуживать маршруты с интенсивным пассажиропотоком, соответствует правилам доступной среды.
Салон автобуса рассчитан на 95 пассажиров, в том числе оборудован 30 местами для сидения. В нем есть кондиционеры с режимом обогрева, тахограф, автоинформатор, предусмотрена функция бегущей строки, бесконтактной оплаты и Wi-Fi.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина с 2019 года.
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