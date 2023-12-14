Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«КАМАЗ» поставил 10 электробусов в Таганрог
В Таганрог поставлено десять электробусов марки «КАМАЗ-6282», сообщает пресс-служба предприятия. Технику поставили в рамках программы комплексного развития городского электрического общественного транспорта.
Как уточнил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, электробусы планируют запустить на два маршрута, которые соединят районы Русское поле и Северный жилой массив с центральной частью города. Также с 2024 года электробусы выйдут на городские маршруты.
Напомним, в федеральный проект по развитию городского электротранспорта вошли двенадцать регионов, «КАМАЗ» поставляет свой транспорт в семь из них. Согласно плану, по этой программе в 2023 году поставят 272 электробуса, из которых 97 электробусов производства ПАО «КАМАЗ».
«На сегодня крупные партии инновационной техники КАМАЗа получили Волгоград (21 электробус) и Ростов-на-Дону (20 электробусов), 16 электробусов было поставлено в Пермь. Ещё по десять электробусов «КАМАЗ» компания отгрузила в Курск, Липецк и Таганрог. Последняя партия из 10 электробусов будет поставлена в Волгодонск до конца года», - говорится в сообщении.
Директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров подчеркнул, что предприятие поддерживает усилия, прилагаемые государством для улучшения экологии в городах России и снижения выбросов загрязняющих веществ.
Он добавил, что «КАМАЗ» продолжит участвовать в таких востребованных госпрограммах и выразил надежду на то, что жители Таганрога по достоинству оценят комфорт и удобство электробусов КАМАЗа.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»