КАМАЗ поставил 10 электробусов в Ростовскую область

Фото: https://t.me/pao_kamaz

КАМАЗ передал 10 электробусов в Волгодонск Ростовской области. Договор о поставке «КАМАЗ-6282» был подписан в декабре, сообщается в телеграм-канале автогиганта.

Транспорт уже прошел процедуру приемки, а затем, получив госномера, выйдет на городские маршруты.

Отмечается, что электробусы содержат санкционно устойчивую комплектацию, благодаря чему не возникнет проблем с запчастями и расходными материалами при эксплуатации. В ПАО добавили, что в город поступила улучшенная версия общественного транспорта — с увеличенной емкостью батареи и 100% электрической климатической системой.