КАМАЗ получит свыше 1 млрд рублей на модернизацию и обновление модельного ряда грузовиков

На модернизацию производства и обновление модельного ряда КАМАЗ получит более 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

3 июня председатель Правительства во время рабочей поездки в Татарстан посетил завод КАМАЗа, пообщался с рабочими и провел совещание.

Директор КАМАЗа выступил с докладом о ближайших планах наращивать объемы выпуска машин, увеличить производство моторов, мостов и колесных редукторов, а также повысить уровень локализации кабин.

После возвращения в Москву Мишустин поручил Минфину и Минпромторгу РФ предусмотреть дополнительное финансирование на реализацию планов по развитию компании.

«Выделенное финансирование, в частности, поможет заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов», — отмечается в пояснительной записке Кабмина.