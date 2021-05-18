КАМАЗ получит более 400 млрд рублей на реализацию программы развития электротранспорта

Минэкономразвития РФ подготовило первые параметры концепции развития электротранспорта в России общей стоимостью более 400 млрд рублей. Выполнять программу будет национальный консорциум, который возглавит КАМАЗ, сообщает «Коммерсантъ».



Правительство России поставило цель достичь увеличения доли электромобилей на рынке с 0,1% до 15% в 2030 году. Параллельно власти хотят ограничивать импорт, повышая утильсбор и требуя обязательной локализации батареи и мотора.

До 2024 года на развитие электротранспорта из федерального бюджета предполагается потратить 31,3 млрд руб. Общий бюджет программы до 2030 года — 418 млрд рублей, из них 153,5 млрд будет выделено из бюджета и внебюджетных фондов, говорится на сайте газеты.



Программу будет выполнять национальный консорциум, который возглавит КАМАЗ. Напомним, набережночелнинское предприятие в декабре 2020 года представило экспериментальный образец легкового электромобиля «Кама-1».