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Ру Тат
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18 мая 2021  09:52
Розалия Хайруллина

КАМАЗ получит более 400 млрд рублей на реализацию программы развития электротранспорта

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Минэкономразвития РФ подготовило первые параметры концепции развития электротранспорта в России общей стоимостью более 400 млрд рублей. Выполнять программу будет национальный консорциум, который возглавит КАМАЗ, сообщает «Коммерсантъ». 


Правительство России поставило цель достичь увеличения доли электромобилей на рынке с 0,1% до 15% в 2030 году. Параллельно власти хотят ограничивать импорт, повышая утильсбор и требуя обязательной локализации батареи и мотора. 
До 2024 года на развитие электротранспорта из федерального бюджета предполагается потратить 31,3 млрд руб. Общий бюджет программы до 2030 года — 418 млрд рублей, из них 153,5 млрд будет выделено из бюджета и внебюджетных фондов, говорится на сайте газеты. 


Программу будет выполнять национальный консорциум, который возглавит КАМАЗ. Напомним, набережночелнинское предприятие в декабре 2020 года представило экспериментальный образец легкового электромобиля «Кама-1».

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